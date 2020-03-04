Минздрав: в резервах Латвии недостаточно антибиотиков и защитных средств

В государственных материальных резервах не хватает медикаментов, в том числе антибиотиков, а также защитных средств (одноразовые перчатки и бахилы), средств для дезинфекции рук и поверхностей, операционных масок и других предметов, на приобретение которых правительство вчера выделило 111,35 тыс. евро.