"Динамо" вырвало победу у "Спартака" в самой концовке матча

"Спартак" в гостях проиграл со счётом 3:4, а "Динамо" увеличило отрыв в серии до 2:0.

Интересно, что всего за четыре минуты до конца встречи "динамовцы" уступали в счёте 1:2, но затем Вадим Шипачёв счёт сравнял. За минуту и 10 секунд до конца встречи Андре Петерссон вывел "Динамо" вперёд, а ещё 30 секунд спустя Михаил Григорьев сделал счёт 4:2. Окончательный счёт в матче установил Роберт Ганзл за шесть секунд до финальной сирены.

Отметим, что Карсумс провёл на площадке 11 минут 56 секунд и сделал результативную передачу во время первого гола "Спартака". Даугавиньш сыграл 17 минут и пять секунд и также сделал результативную передачу.

В другом матче дня московский ЦСКА дома обыграл нижегородское "Торпедо" (3:0), "Сибирь" в овертайме победила "Автомобилист" (1:0), а "Ак Барс" нанёс поражение "Нефтехимику" (5:1). Все эти команды одержали вторую победу в серии.