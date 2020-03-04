Ради "слишком толстого кота" Виктора. Российская авиакомпания увеличила нормы провоза животных

С марта этого года в самолетах российской авиакомпании S7 действуют новые правила перевозки - предельный вес животных для перелета в салоне самолета увеличен с 8 килограммов до 10.

"Маленький кот меняет правила больших людей. S7 увеличила лимит для транспортировки животных в салоне до 10 кг. Первый весомый результат!"

- в социальной сети Facebook написал владелец кота Виктора Михаил Галин.

Примечательно, что первым пассажиром, полетевшим по новым правилам S7, стал сам кот Виктор.

"Полет только что завершился – летели из Владивостока в Новосибирск. Конечная точка маршрута в Москве – на юбилейной выставке кошек", - добавил Галин.

Согласно правилам S7, домашние животные должны быть в контейнере высотой не более 20 см или в мягкой сумке-переноске габаритами не больше 55х40х25 см.

Напомним, в ноябре прошлого года кота Виктора не пропустили на борт самолета авиакомпании "Аэрофлот", так как животное весило 10 килограмм. Но его хозяин перехитрил авиакомпанию.