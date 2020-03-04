Видео ⟩ Накаленная обстановка в Стренчи - край против реформы

В среду, 4 марта, жители Стренчи провели акции протеста. Они недовольны идеей присоединить край Стренчи к Валке, сославшись на причину более тесной связи с Валмиерой, передают TV3 ziņas.
Люди подчеркивают, что они не против самой реформы, а против ее нынешней формулировки.
Во время протеста тяжелые транспортные средства, включая тракторы, временно частично заблокировали транзитную улицу в Стренчи, а вечером жители края собрались в культурном центре.
На встрече присутствовали и несколько депутатов Сейма, среди них - Юрис Юрашс (НКП), Регина Лочмеле-Лугова ("Согласие") и Мартиньш Бондарс ("Для развития/За!"), но не глава министерства, ответственного за реформу, Юрис Пуце ("Для развития/За!").
Дискуссия была довольно жаркой, и против парламентариев было выдвинуто несколько громких обвинений.
Видео: Сюжет TV3 ziņas на латышском языке
Как уже сообщал RUS.TVNET, в рамках акции протеста, которую в четверг, 5 марта, организуют самоуправления, по крайней мере через 20 краев и два города проедут колонны техники. Техника будет перемещаться по 15 различным маршрутам по всей Латвии. Акцию поддерживают 40 самоуправлений, в том числе активно в ней намерены участвовать 30. Одновременно в Риге у здания Сейма планируется пикет с участием 200 человек.