Видео ⟩ Накаленная обстановка в Стренчи - край против реформы

Люди подчеркивают, что они не против самой реформы, а против ее нынешней формулировки.

Во время протеста тяжелые транспортные средства, включая тракторы, временно частично заблокировали транзитную улицу в Стренчи, а вечером жители края собрались в культурном центре.

На встрече присутствовали и несколько депутатов Сейма, среди них - Юрис Юрашс (НКП), Регина Лочмеле-Лугова ("Согласие") и Мартиньш Бондарс ("Для развития/За!"), но не глава министерства, ответственного за реформу, Юрис Пуце ("Для развития/За!").

Дискуссия была довольно жаркой, и против парламентариев было выдвинуто несколько громких обвинений.

Видео: Сюжет TV3 ziņas на латышском языке