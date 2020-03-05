Чт, 5.03.2020
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В Риге из-за аварии было блокировано движение трамваев на улице Кр.Барона

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Утром в четверг из-за аварии было блокировано движение трамваев в Риге в обоих направлениях улицы Кр.Барона, сообщает агентство LETA.

ДТП произошло в 7 часов на перекрестке улиц Барона и Лачплеша, когда трамвай 1-го маршрута столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen. Легковушка, двигаясь по улице Барона в сторону центра города, совершала левый поворот на улицу Лачплеша и въехала в бок едущему навстречу низкопольному трамваю Škoda.

В результате аварии на месте ДТП выстроились в очередь трамваи, в свою очередь легковые автомобили могли проехать место аварии с небольшими затруднениями.

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