В Риге из-за аварии было блокировано движение трамваев на улице Кр.Барона

ДТП произошло в 7 часов на перекрестке улиц Барона и Лачплеша, когда трамвай 1-го маршрута столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen. Легковушка, двигаясь по улице Барона в сторону центра города, совершала левый поворот на улицу Лачплеша и въехала в бок едущему навстречу низкопольному трамваю Škoda.