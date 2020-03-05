Начальник RPP о нелегальных сигаретах: нужны более жесткие меры

"Мы можем хоть каждый день составлять протоколы об административном нарушении, но ситуация не изменится. Нужны более жесткие меры, и уголовная ответственность - правильное решение", - сказал он.

Комментируя дело о нелегальной торговле сигаретами на Центральном рынке Риги, Лукасс заявил, что поданные в Сейм поправки, предусматривающие уголовную ответственность за такого рода нарушения, являются верным решением.

"Мы можем писать административные протоколы каждый день, но ситуация от этого не изменится. Мы видим, что это не работает. Этот промысел приносит очень хороший доход, поэтому пока есть спрос - будет и предложение. На Центральном рынке или в другом месте, но предложение будет, потому что сейчас государство не может адекватно реагировать на подобные нарушения. Уголовная ответственность - это правильное решение. Раньше ведь и торговля нелегальным алкоголем предусматривала административное наказание, а теперь торговцы несут уголовную ответственность", - говорит Лукасс.

Говоря о работе полиции в целом, он сообщил, что в прошлом году работники полиции Рижского самоуправления выехали на 115 253 вызова, что на 0,4% больше, чем в 2018 году. Большая часть этих вызовов - 49,7% - были связаны с несоблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств.

"Такие вызовы отнимают очень много времени и увеличивает нагрузку на наших работников. В это время мы могли бы делать множество других вещей. Могли бы больше патрулировать в парках, в тех местах, где констатировано большое количество преступлений", - сказал он.

В то же время статистика в сфере конфликтов на бытовой почве радует. В прошлом году поступило 1452 вызова на семейные конфликты, что на 31% меньше, чем в 2018 году. Кроме того, полиция получила всего 204 заявления, связанных с конфликтами между членами семьи, что на 39% меньше, чем в 2018 году.

"Мы уделяем особое внимание защите прав детей. Нашей задачей не является поймать каждого несовершеннолетнего курильщика у школы, мы концентрируем свою работу на тех случаях, когда происходят правонарушения против несовершеннолетних", - сказал начальник столичной полиции.

В 2019 году было зарегистрировано 622 преступления против несовершеннолетних, что на 15,5% меньше, чем в 2018 году. Чаще всего этими преступлениями были физическое или эмоциональное насилие, невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, продажа алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним, а также оставление их без присмотра.