Казакс предлагает банкам списать невозвращенные долги "жирных лет"

Как заявил Казакс в передаче LTV "Утренняя панорама", многие люди в те годы взяли кредиты, в основном ипотечные, которые позже не смогли выплатить. У некоторых было изъято жилье, однако во многих случаях и этого не хватило, чтобы вернуть долги.