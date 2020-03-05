Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс предлагает банкам списать невозвращенные долги "жирных лет", что позволит вернуть в экономический оборот более 10 тыс. человек.
Как заявил Казакс в передаче LTV "Утренняя панорама", многие люди в те годы взяли кредиты, в основном ипотечные, которые позже не смогли выплатить. У некоторых было изъято жилье, однако во многих случаях и этого не хватило, чтобы вернуть долги.
Банки рассматривают эти долги как невозвращаемые, но технически не списали их.
Казакс считает, что было бы справедливо списать эти долги, учитывая, что банки уже не рассчитывают на их возврат.
Это позволило бы вернуть в экономический оборот более 10 тыс. человек, часть которых перешла в теневую экономику либо эмигрировала.
Речь идет о долгах в размере примерно полумиллиарда евро.