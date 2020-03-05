На Covid-19 в Латвии проверено уже 170 человек

За последние сутки проверено 17 человек.

Как сообщалось, в понедельник в Латвии подтвержден первый случай Covid-19. Заболела женщина, которая вместе с семьей 29 февраля вернулась из Милана в Ригу через Мюнхен. Во вторник она была выписана из Латвийского центра инфектологии и продолжает лечение дома.

Во вторник второй случай коронавируса был подтвержден в Эстонии. Инфицированный в минувшую субботу прибыл самолетом из итальянского Бергамо в Ригу, а оттуда на личном автомобиле в Эстонию.