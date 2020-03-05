Видео ⟩ В Даугавпилсском районе замечена редкая белоснежная белка

Женщина рассказала журналистам, что остановилась и решила запечатлеть кадр на телефон.

"Стояла, снимала, она не боялась. Грызла шишки. Такая пушистая была. Абсолютно белая, хвост был очень пушистый, и ушки были очень красивые. Очень красивая белочка. Подумала - ничего себе! Только о лосе-альбиносе рассказывали, и тут же вижу белую белку!"

Как рассказала представитель латвийского музея природы Уна Берзиня, альбинизм - редкое явление. Он встречается у всех видов животных. Например, в Рижском зоопарке есть змея-альбинос. Также и у летучих мышей был замечен альбинизм.

"Заснятая белка-альбинос лучше видна всем хищникам, особенно в нашу бесснежную зиму - как на блюдечке. Если она живёт в городе, скорее всего, хищные птицы могут угрожать, может напасть забредшая куница. Любой, кому не лень бегать, может быть угрозой. Белая белка выглядит интересно, но для неё самой тут нет никакой выгоды. Альбинизм также влияет и на зрение", - сказала представитель музея.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu