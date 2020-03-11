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Чувствуется весна! Наступило время освежить интерьер своего дома или с помощью простых приемов сделать его более современным. Для этого мы поделимся с вами некоторыми хитростями и рекомендациями.

Чем удивит новый сезон? В 2020 году на тенденции в интерьере повлияли как традиционные ценности, так и экологичный образ жизни. В тенденциях оформления интерьеров чувствуется влияние 70-х годов. Наряду с царившим долгое время минимализмом свое место занял максимализм. В интерьере ориентируются преимущественно на комфорт. И здесь отлично смотрятся роскошь и экстравагантность в лице настоящих произведений искусства.

Ключевыми словами в отношении цветовой гаммы являются классический синий, темно-зеленый и черный. Эти оттенки подчеркивают элегантность и создают в интерьере модные контрасты. Из материалов популярность набирают бархат и мрамор, которые сочетаются с металлом, деревом и натуральными элементами.

В интерьере царит бархат

В этом году бархат продолжает свое победное шествие, делая интерьеры стильными, элегантными и утонченными. Яркие синие, розовые, спелые оранжевые цвета и всевозможные оттенки коричневого ломают наше представление об изжившем себя красном бархате. Современный бархат – это сочетание роскоши и комфорта.

Чтобы придать обстановке в доме элегантности и изысканности, не меняя мебель или декор, украсьте окна новыми шторами с бархатной фактурой. Широкий выбор тканей для штор в Латвии доступен в магазинах тканей Abakhan в Риге, Даугавпилсе и Лиепае. Сделайте акцент на тонах драгоценных камней. К примеру, в светлой комнате прекрасно будут выделяться темно-зеленые или фиолетовые бархатные шторы. Такой элемент позволит вашему дому выглядеть как на обложке журнала по интерьеру.

Больше – значит больше

В дизайне интерьеров долгое время царил минимализм, однако с началом нового года повеяли свежие ветра. В качестве обстановки все чаще приобретается своеобразная дизайнерская мебель. Рядом друг с другом размещают старое и новое. Мягкую мебель покрывает выразительная ткань, стены украшают многочисленные эклектичные произведения искусства. В моде смелые обои с цветочным принтом, всевозможные геометрические фигуры, навеянные 70-ми годами. В качестве украшений современных помещений отлично подходят как древнегреческие бюсты, так и привезенные из зарубежных поездок вещицы. В моде этнические мотивы, наполняющие наши дома магией чужих культур и вносящие нотку приключений.

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Классический синий и требовательные оттенки

Синий – новый серый! Знаменитая международная компания Pantone сообщила, что цветом 2020 года является классический синий (Classic Blue). Это очень многоликий и изумительный цвет с разными тональностями, например – сапфировый или кобальтовый.

Отныне можно смело использовать также требовательные оттенки – черный, темно-фиолетовый и темно-зеленый. В плане черного цвета люди поняли, что это, так сказать, беспроигрышный выбор – черный сочетается со всем. Умело комбинируя его с другими нейтральными цветами, можно создать волшебный и утонченный образ.

Выдержанному в светлых тонах помещению синие шторы придадут королевской величественности. Синий, темно-зеленый, а также черный цвета оживят пространство. Более того, шторы этих оттенков эффективно блокируют солнечный свет или свет от уличных фонарей, которые иногда мешают спать. В магазинах Abakhan вы найдете ткани различной толщины, в том числе такие, которые могут противостоять даже самым ярким солнечным лучам и позволят спокойно спать воскресным утром.

Теплые оттенки

Как уже было сказано выше, серый – это вчерашний день. Из нейтральных оттенков звучание задают теплые тона, которые призваны создать уютную и комфортную атмосферу дома. Среди них балом правят и более темные оттенки – например, шоколадно-коричневый, винно-красный, оливково-зеленый и горчично-желтый.

В моде всевозможные оттенки розового, однако в этом сезоне они слегка приглушенные (пудрово-розовый, цвет старой розы, нюдовый). Мягкая палитра оттеняет яркость белого и смягчает темные оттенки, придавая помещению некоторую рафинированность и женственную мягкость. Более смелые могут поэкспериментировать с желтыми акцентами, чтобы сделать помещение более интересным.

Натуральные материалы

Все чаще задумываются о бережном отношении к природе и вторичном использовании. Это обусловило богатство натуральных материалов в оформлении интерьеров – например, широко применяются дерево, камень, гранит. Роскошь комбинируется с близостью к природе. В оформлении пространства все большую популярность приобретает создание богемной атмосферы. В текстиле больший акцент делается на чувственных материалах – коже, бархате, тонком хлопке. В моде все обладающие узнаваемой текстурой и приятные на ощупь материалы.

ФОТО: Пресс-фото

Зеленые детали

Зеленый, будучи не слишком женственным или брутальным, отлично вписывается в любое пространство – от кухни до гостиной. Зеленый в сочетании с мягкими и натуральными материалами наполняет интерьер уютом и расслабленностью. Из палитры предпочтение отдается оливково-зеленому, зеленовато-бежевому (пихтовый зеленый), пастельному зеленому (миндальный зеленый), цвета морской волны.

Зеленые детали в оформлении интерьера используются как в виде диванных украшений, постельного белья и посуды, так и в виде живых веток в вазе. Зеленый великолепно сочетается с модными сейчас натуральными материалами, деревом и металлом. Особенно утонченно зеленый смотрится в виде обитой бархатом мебели и штор.

Зеленый цвет изумительно гармонирует с другими мощными модными оттенками, особенно с синим. Интересно сочетание зеленого с розовым или горчично-желтым. В поисках зеленых штор стоит сходить в универсальный магазин тканей Abakhan, где вы найдете ткани самых разных фактур и оттенков для своих штор.

Кто знает, возможно, именно зеленый станет цветом будущего года. Во всяком случае потенциал для этого имеется.

Шторы как элемент уютного интерьера

Для того чтобы освежить интерьер, вовсе не обязательно браться за масштабные строительные работы. Начните со смены штор. В плане стиля и материалов для штор тон задает прежде всего назначение помещения и общий стиль. Тенденции в мире штор во многом аналогичны тенденциям среди тканей для одежды. В моде все натуральное – лен, хлопок, шелк. Самыми модными сейчас считаются римские и японские шторы, а также шторы в скандинавском стиле. Почитателям небрежности и романтичных интерьеров по душе придутся австрийские и французские шторы.