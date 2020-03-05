СМИ: Ксения Собчак делает из Богомолова шоумена

Уже скоро звёздная пара выступит в качестве ведущих в Баку. На вечеринки премии "Жара Awards" Ксения и Константин замечены не были, однако ролик с их именами в качестве ведущих обнародовали под вальс Мендельсона

Для Константина опыт выступать в качестве ведущего будет первым. Фанаты интенсивно рассуждают, справится ли режиссёр с поставленной задачей. Хотя, кажется, что бояться нечего - рядом будет возлюбленная, для которой подобные мероприятия - чуть ли не рутина.

Издание пишет, что поклонникам также интересно, сколько за подобный выход получат звёзды.

В среднем Собчак платят примерно 40 000 долларов за корпоратив. Однако на таких тусовках - телеведущая одна. Тут же - с Богомоловым, а значит, что сумма будет другая. Издание отмечает, что в первом браке женщина неоднократно была замечена в роли ведущей мероприятий в паре с теперь уже экс-супругом.

К слову, вспоминается, как Собчак откровенно рассказала, что является долларовой миллионершей.

"Я - долларовый миллионер", - рассказала в интервью Youtube-каналу Big Money Собчак.

Телеведущая призналась, что получила свой первый миллион в нулевые. В те времена знаменитость участвовала в проектах на телевидении и вела корпоративы. В качестве ведущей её брали очень обеспеченные люди.