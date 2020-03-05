Чт, 5.03.2020
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СМИ: Ксения Собчак делает из Богомолова шоумена

ФОТО: instagram.com/xenia_sobchak/

Ксения Собчак пытается сделать из своего супруга Константина Богомолова шоумена, пишет "Комсомольская правда". 

Уже скоро звёздная пара выступит в качестве ведущих в Баку. На вечеринки премии "Жара Awards" Ксения и Константин замечены не были, однако ролик с их именами в качестве ведущих обнародовали под вальс Мендельсона

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Для Константина опыт выступать в качестве ведущего будет первым. Фанаты интенсивно рассуждают, справится ли режиссёр с поставленной задачей. Хотя, кажется, что бояться нечего - рядом будет возлюбленная, для которой подобные мероприятия - чуть ли не рутина. 

Издание пишет, что поклонникам также интересно, сколько за подобный выход получат звёзды.  

В среднем Собчак платят примерно 40 000 долларов за корпоратив. Однако на таких тусовках - телеведущая одна. Тут же - с Богомоловым, а значит, что сумма будет другая. Издание отмечает, что в первом браке женщина неоднократно была замечена в роли ведущей мероприятий в паре с теперь уже экс-супругом.

К слову, вспоминается, как Собчак откровенно рассказала, что является долларовой миллионершей. 

"Я - долларовый миллионер", - рассказала в интервью Youtube-каналу Big Money Собчак.

Телеведущая призналась, что получила свой первый миллион в нулевые. В те времена знаменитость участвовала в проектах на телевидении и вела корпоративы. В качестве ведущей её брали очень обеспеченные люди.

"Я попала в жирные нулевые. Я вела по три-четыре корпоратива в неделю. Это были гигантские деньги, несравнимые с телевизионной зарплатой. Это вывело меня на новый уровень", - призналась ведущая.

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