Выявлены люди, имевшие близкий контакт со вторым заболевшим Covid-19 в Эстонии

Среди находившихся в тесном контакте были также иностранцы, информация о которых передана учреждениями Италии и Эстонии.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле пишет в твиттере, что, к счастью, кризис с Covid-19 пока не затронул Латвию в той мере, как, например, Италию, но нужно быть готовыми и планировать все ресурсы на неопределенно долгий кризис.

Par laimi, Latviju pagaidām nav skārusi Covid19 krīze tā, kā, piem., Itāliju. Bet gatavošanās nezināmajam kā vienu no galvenajiem uzdevumiem iezīmē visa veida resursu plānošanu nenoteikti ilga laika krīzei. Lielākā uzmanība tieši mediķiem un atbildīgo dienestu cilvēkiem. — Ilze Viņķele (@Vinkele) March 5, 2020

Как заявил главный специалист Министерства здравоохранения по инфектологии Уга Думпис, пока что выглядит так, что Иран и Северная Италия в какой-то мере повторяют сценарий Уханя, а в Южной Корее ситуация стабилизировалась, потому что государство отреагировало быстрее. "Нам нужно учиться на позитивных примерах", - сказал Думпис.