В результате взрыва на российской военной базе пострадали пять солдат

В результате взрыва на российской базе военного флота в Мурманской области ранения получили пять солдат, сообщает "Медуза".
Как рассказали ТАСС представители Северного флота, взрыв произошел вечером в четверг на военном полигоне во время учений.
Причина взрыва - грубое нарушение правил безопасности.
Все пострадавшие были доставлены в больницу.
В свою очередь российские издания 112 и "База" сообщают, что в результате взрыва пострадали шесть человек
Издания указывают, что взорвался беспилотник.
Более подробная информация о произошедшем на данный момент недоступна.