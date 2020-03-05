Чт, 5.03.2020
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В результате взрыва на российской военной базе пострадали пять солдат

ФОТО: TASS/Scanpix

В результате взрыва на российской базе военного флота в Мурманской области ранения получили пять солдат, сообщает "Медуза".

Как рассказали ТАСС представители Северного флота, взрыв произошел вечером в четверг на военном полигоне во время учений.

Причина взрыва - грубое нарушение правил безопасности.

Все пострадавшие были доставлены в больницу.

В свою очередь российские издания 112 и "База" сообщают, что в результате взрыва пострадали шесть человек

Издания указывают, что взорвался беспилотник.

Более подробная информация о произошедшем на данный момент недоступна.

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