В результате взрыва на российской военной базе пострадали пять солдат

Как рассказали ТАСС представители Северного флота, взрыв произошел вечером в четверг на военном полигоне во время учений.

Причина взрыва - грубое нарушение правил безопасности.

Все пострадавшие были доставлены в больницу.

В свою очередь российские издания 112 и "База" сообщают, что в результате взрыва пострадали шесть человек

Издания указывают, что взорвался беспилотник.