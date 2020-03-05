Подозрение на коронавирус: тысячи людей не выпустили с круизного лайнера у берегов Калифорнии

Должностные лица в среду ночью задержали возвращение круизного судна Grand Princess в Сан-Франциско с Гавайских островов, чтобы провести тесты на вирус Covid-19 людям, у которых появились характерные для этого заболевания симптомы.

71-летний мужчина, который отправился в прошедшую поездку на Grand Princess в Мексику, в среду в Калифорнии умер в результате заболевания, вызванного вирусом Covid-19.

Всего на судне Covid-19 могли заболеть 11 пассажиров и десять членов экипажа.

Примерно 62 пассажирам, которым стало плохо после прошедшей поездки в Мексику, запрещено покидать свои каюты. Пока что неизвестно, есть ли потенциальные случаи заболевания среди этих людей.

Grand Princess принадлежит компании Princess Cruises, которой также принадлежит и круизное судно Diamond Princess, известное тем, что из-за коронавируса на нем в прошлом месяце был установлен карантин у побережья Японии. Там коронавирусом заболели более 700 человек, шесть из которых умерли.