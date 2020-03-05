Тайсон Фьюри рассказал, когда завершит карьеру

"У меня осталось два боя. Пришло время подумать о том, что делать дальше. Я не проигрываю уже в 31 поединке, да и в боксе я уже двенадцатый год", - сказал Фьюри в интервью This Morning.

Промоутер Фьюри, Боб Арум, рассказал заграничным СМИ, что третий бой против американца Деонтея Уайлдера ожидается этим летом, перед олимпийскими играми в Токио, которые начнутся 24 июля.

Арум отметил, что третий бой пройдёт 18 июля там же, где и два предыдущих - в Лас-Вегасе, США.

Напомним, что в феврале 2020 года Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунд. Ранее, в декабре 2018 года, бой Уайлдера и Фьюри завершился вничью.

В данный момент Фьюри принадлежит пояс WBC, и он изъявил желание сразиться со своим соотечественником Энтони Джошуа, который обладает поясами WBA, IBF, WBO и IBO.

"Я уже был чемпионом мира. После победы над Кличко я получил все титулы. Думаю, с Джошуа будет мой последний бой", - заявил Фьюри.