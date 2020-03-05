Тайсон Фьюри рассказал, когда завершит карьеру

Британский боксёр Тайсон Фьюри признался, что планирует провести ещё два боя, а затем он поставит точку в своей профессиональнйо карьере.
"У меня осталось два боя. Пришло время подумать о том, что делать дальше. Я не проигрываю уже в 31 поединке, да и в боксе я уже двенадцатый год", - сказал Фьюри в интервью This Morning.
Промоутер Фьюри, Боб Арум, рассказал заграничным СМИ, что третий бой против американца Деонтея Уайлдера ожидается этим летом, перед олимпийскими играми в Токио, которые начнутся 24 июля.
Арум отметил, что третий бой пройдёт 18 июля там же, где и два предыдущих - в Лас-Вегасе, США.
Напомним, что в феврале 2020 года Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунд. Ранее, в декабре 2018 года, бой Уайлдера и Фьюри завершился вничью.
В данный момент Фьюри принадлежит пояс WBC, и он изъявил желание сразиться со своим соотечественником Энтони Джошуа, который обладает поясами WBA, IBF, WBO и IBO.
"Я уже был чемпионом мира. После победы над Кличко я получил все титулы. Думаю, с Джошуа будет мой последний бой", - заявил Фьюри.
За время своей карьеры Тайсон Фьюри провёл 31 бой, победив в 30 из них (21 нокаутом). Ещё один бой завершился вничью.