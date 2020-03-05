Видео ⟩ В Плявниеках парень на BMW без прав и, возможно, под наркотиками устроил гонки с полицией

Вскоре после 19 часов взгляды патрулирующих Плявниеки полицейских привлек молодой водитель автомобиля BMW. Стражи порядки решили проверить автомобиль по доступным им базам данных. В ходе проверки оказалось, что у машины нет страховки, поэтому полицейские решили остановить автомобиль.

В результате молодой человек резко увеличил скорость и начал движение в направлении Южного моста. Полицейские несколько раз призывали водителя остановить автомобиль, однако парень их указания игнорировал.

Стражам порядка даже пришлось по громкоговорителю предупреждать пешеходов, чтобы ты не пересекали дорогу, так как BMW не соблюдал сигналы светофора.

Добравшись до улицы Краста, водитель еще больше увеличил скорость, но полицейским повезло, так как движение было слишком интенсивным для успешного побега.

В итоге стражи порядка сумели держаться сразу же за сбегающей машиной, установленная в патрульном автомобиле камера видеонаблюдения запечатлела, как эта поездка для водителя BMW закончилась.

В последний момент молодой человек понял, что на скорости около 100 километров в час не сможет совершить поворот на 90 градусов, поэтому решил продолжить путь по газону. Затем последовал прыжок, и машина потеряла задний бампер, повредилось и одно из колес.

После ДТП оба находившихся в машине лица бросились бежать, но их удалось остановить, используя силу и спецсердства.

Позднее открылось, что водитель 2001 года рождения сел за руль без прав. Возможно, он употреблял наркотические вещества, так как в салоне были найдены несколько пакетиков, в которых, скорее всего, находилось запрещенное вещество.

Начаты два уголовных процесса. Один - по факту хранения наркотиков, второй - за вождение без прав и, возможно, под влиянием наркотических веществ.

За идентичное нарушение этот молодой человек попадал в поле зрения полиции всего месяц назад.