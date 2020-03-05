Чт, 5.03.2020
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Концерт исполнителя JP Cooper в Риге не состоится

ФОТО: Пресс-фото

В связи с изменением творческих планов, концерт исполнителя JP Cooper, запланированный на 22 мая в зале Palladium, не состоится, сообщают организаторы. 

Деньги за билеты, приобретённые в торговых местах Biļešu Serviss, можно получить перечислением, заполнив заявку на сайте bilesuserviss.lv, и отправив ее в электронном виде на info@bilesuserviss.lv. Также заявку можно заполнить в кассе Рижского Дома конгрессов.

Запросы о возмещении денежных средств можно подавать до 05.06.2020.

Организатор просит извинения за доставленные неудобства!

Видео: Обращение JP Cooper

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