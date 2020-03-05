Концерт исполнителя JP Cooper в Риге не состоится

Деньги за билеты, приобретённые в торговых местах Biļešu Serviss, можно получить перечислением, заполнив заявку на сайте bilesuserviss.lv, и отправив ее в электронном виде на info@bilesuserviss.lv. Также заявку можно заполнить в кассе Рижского Дома конгрессов.