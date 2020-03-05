Рижская дума и VARAM договорились об уточнении правил о вывозе мусора в столице

Рижская дума и Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) договорились об уточнении отдельных пунктов правил о вывозе мусора в Риге, и дума не станет обжаловать в Конституционном суде изданное главной VARAM Юрисом Пуце распоряжение о приостановке этих пунктов.
В конце ноября Рижская дума приняла правила о вывозе отходов, однако министр охраны среды и регионального развития приостановил действие пунктов, в которых шла речь о частоте вывоза мусора для предприятий общепита и торговцев продуктами питания, а также для клиентов, сортирующих мусор.
Как указало VARAM, эти пункты противоречат нормативным актам.
Рижская дума решила оспорить распоряжение министра в Конституционном суде, однако между VARAM и временной администрацией Рижской думы было достигнуто соглашение, удовлетворяющее обе стороны.