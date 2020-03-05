Рижская дума и VARAM договорились об уточнении правил о вывозе мусора в столице

В конце ноября Рижская дума приняла правила о вывозе отходов, однако министр охраны среды и регионального развития приостановил действие пунктов, в которых шла речь о частоте вывоза мусора для предприятий общепита и торговцев продуктами питания, а также для клиентов, сортирующих мусор.