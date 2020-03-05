Чт, 5.03.2020
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Рижская дума и VARAM договорились об уточнении правил о вывозе мусора в столице

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Рижская дума и Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) договорились об уточнении отдельных пунктов правил о вывозе мусора в Риге, и дума не станет обжаловать в Конституционном суде изданное главной VARAM Юрисом Пуце распоряжение о приостановке этих пунктов.

В конце ноября Рижская дума приняла правила о вывозе отходов, однако министр охраны среды и регионального развития приостановил действие пунктов, в которых шла речь о частоте вывоза мусора для предприятий общепита и торговцев продуктами питания, а также для клиентов, сортирующих мусор.

Как указало VARAM, эти пункты противоречат нормативным актам.

Рижская дума решила оспорить распоряжение министра в Конституционном суде, однако между VARAM и временной администрацией Рижской думы было достигнуто соглашение, удовлетворяющее обе стороны.

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