Во Франции на скорости 270 км/час сошел с рельсов поезд

Поезд направлялся из города Кольмар в Париж и ехал со скоростью 270 километров в час, когда сошел с рельсов. Однако водителю удалось включить аварийные тормоза и остановиться поезд.

Водитель получил тяжелые травмы и с помощью вертолета был доставлен в больницу.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Более легкие травмы получили кондуктор поезда и один из 300 пассажиров.

Как рассказали французским СМИ пассажиры, они почувствовали удар перед тем, как поезд снизил скорость и остановился.

В ходе следствия будет установлено, столкнулся ли поезд с земляным валом, который обрушился рядом с рельсами.