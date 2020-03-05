Во Франции на скорости 270 км/час сошел с рельсов поезд

В четверг во Франции сошел с рельсов скоростной поезд, в результате чего травмы получили три человека, сообщает АР.
Поезд направлялся из города Кольмар в Париж и ехал со скоростью 270 километров в час, когда сошел с рельсов. Однако водителю удалось включить аварийные тормоза и остановиться поезд.
Водитель получил тяжелые травмы и с помощью вертолета был доставлен в больницу.
Более легкие травмы получили кондуктор поезда и один из 300 пассажиров.
Как рассказали французским СМИ пассажиры, они почувствовали удар перед тем, как поезд снизил скорость и остановился.
В ходе следствия будет установлено, столкнулся ли поезд с земляным валом, который обрушился рядом с рельсами.