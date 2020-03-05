Чт, 5.03.2020
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Во Франции на скорости 270 км/час сошел с рельсов поезд

ФОТО: EPA/Scanpix

В четверг во Франции сошел с рельсов скоростной поезд, в результате чего травмы получили три человека, сообщает АР.

Поезд направлялся из города Кольмар в Париж и ехал со скоростью 270 километров в час, когда сошел с рельсов. Однако водителю удалось включить аварийные тормоза и остановиться поезд.

Водитель получил тяжелые травмы и с помощью вертолета был доставлен в больницу.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Более легкие травмы получили кондуктор поезда и один из 300 пассажиров.

Как рассказали французским СМИ пассажиры, они почувствовали удар перед тем, как поезд снизил скорость и остановился.

В ходе следствия будет установлено, столкнулся ли поезд с земляным валом, который обрушился рядом с рельсами.

ФОТО: AFP / Scanpix

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