Все спортивные мероприятия в Италии будут проходить без зрителей

Из-за угрозы распространения коронавируса все спортивные мероприятия на территории Италии в течение месяца будут проводиться без зрителей. Об этом распорядилось Правительство Италии.
Сообщается, что без зрителей пройдут все спортивные мероприятия, включая игры чемпионата Италии по футболу, до 3 апреля. Стоит добавить, что в Италии до 15 марта было решено закрыть все школы и университеты.
Указ Правительства Италии относится ко всем регионам страны, включая те, где распространение коронавируса не носило масштабный характер.
Помимо матчей чемпионата Италии по футболу этот указ повлияет и на чемпионат мира по горным лыжам, а также на матч Кубка шести наций по регби между Италией и Англией.
Ранее из-за коронавируса были отменены ответные матчи полуфинала Кубка Италии между "Ювентусом" и "Миланом", а также "Наполи" и "Интером".
По последним данным, в Италии заразились коронавирусом более 3089 человек, 107 человек скончались. В больницах находится 1641 пациент, из них 295 - в отделении интенсивной терапии.