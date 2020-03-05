Все спортивные мероприятия в Италии будут проходить без зрителей

Сообщается, что без зрителей пройдут все спортивные мероприятия, включая игры чемпионата Италии по футболу, до 3 апреля. Стоит добавить, что в Италии до 15 марта было решено закрыть все школы и университеты.

Указ Правительства Италии относится ко всем регионам страны, включая те, где распространение коронавируса не носило масштабный характер.

Помимо матчей чемпионата Италии по футболу этот указ повлияет и на чемпионат мира по горным лыжам, а также на матч Кубка шести наций по регби между Италией и Англией.

Ранее из-за коронавируса были отменены ответные матчи полуфинала Кубка Италии между "Ювентусом" и "Миланом", а также "Наполи" и "Интером".