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Сейчас, во время активных вирусов очень важно и необходимо заблаговременно позаботиться о своей окружающей среде, чтобы предотвратить возможность заболевания. В основе всего этого лежит простая, но важная забота об окружающей среде, в которой мы живем, о рационе, который мы потребляем.

1. Гигиена. Рекомендуется тщательно и часто мыть руки с мылом или дезинфицировать руки антисептическими средствами. Мойте руки перед едой, после контакта с животными и пациентами, после гигиенических процедур, до и после приготовления пищи и во время приготовления пищи.

2. Дезинфекция помещений. Эфирные масла, особенно чайное дерево, обладают антисептическими свойствами. Добавьте несколько капель масла чайного дерева в испаритель и продезинфицируйте воздух в помещении. То же самое можно применять в офисах, рабочих помещениях;

3. Дыхание. Слизистая оболочка носа задерживает бактерии и вирусы, поэтому должна и промываться морской водой, например, после посещения общественных мест или при необходимости. Слизистая оболочка полости рта не выполняет такую функцию. В связи с этим рекомендуется дышать через нос;

4. Меньше стресса. Негативные последствия стресса влияют на начало заболевания, потому что стресс ослабляет нашу иммунную систему. Желательно уделять больше времени отдыху, спокойствию и хорошему самочувствию и, конечно же, уделять достаточное количество времени здоровому сну;

5. Еда. Ешьте больше чеснока, имбиря. Их используют в народе и они популярны как антисептики;

6. Вентиляция помещений. Обязательно проветривайте помещения, в которых регулярно проводите время. В холодное или зимнее время года окна должны открываться на 10-15 минут, что является минимальным временем для проветривания помещения (конечно, все зависит от размера помещения) или сделать так называемую «сквозную» вентиляцию, полностью открыв окно на несколько минут;

7. Физическая нагрузка. Не переусердствуйте во время упражнений. Придерживайтесь нормального режима тренировок и не выполняйте упражнения, которые требуют перенапряжения и потери сил;

8. Свежий воздух. Регулярные прогулки на свежем воздухе, которые положительно влияют на иммунную систему, могут помочь преодолеть стресс, усталость и укрепить психическое здоровье и физическое состояние.

9. Вода. Пейте много воды. Это необходимо не только для лечения, но и для профилактики вирусных заболеваний.

10. Укрепление иммунитета. Соблюдайте здоровую и сбалансированную диету, в сезон вирусов дополняйте ее биологически активными добавками, такими как витамины С, D, рыбий жир. Желательно питаться здоровее и дополнять свой рацион добавками, содержащими витамин С, D, рыбий жир и эхинацею.