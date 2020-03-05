Академик: от Covid-19 мужчины умирают вдвое чаще женщин

"К счастью для нас, вирус не страшный, но заразный", - сказал он.

По словам академика, имеющиеся на данный момент статистические данные показывают, что смертность от Covid-19 среди женщин составляет 2,85%, а среди мужчин - около 4,7%. В первую очередь в группу риска входят люди старше 65 лет.

Как отметил Трапенциерис, позитивная тенденция состоит в том, что в целом количество больных Covid-19 в мире уменьшается. Такая тенденция, по словам академика, наблюдается с середины февраля.

Также наблюдается положительная тенденция по числу выздоровевших пациентов - в целом из примерно 95 000 заболевших сейчас выздоравливает около 3000 пациентов ежедневно.