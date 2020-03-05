ЧМ по хоккею 2020 могут перенести в Сочи из-за коронавируса

Международная федерация хоккея (IIHF) обсудила с Федерацией хоккея России (ФХР) вопрос о возможном проведении чемпионата мира-2020 в Сочи в случае переноса турнира из Швейцарии из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента IIHF Рене Фазеля.
"Не так много стран, в которые мы можем перенести турнир. Перенести чемпионат мира будет очень сложно, но, вероятно, будет возможность перенести его в Сочи, также есть вариант с Беларусью", - цитирует Фазеля ТАСС. "Сейчас мы начинаем изучать различные варианты решения проблемы. Мы обсуждали с ФХР, можем ли мы провести в чемпионат в Сочи, но я вам не могу ничего сказать до 15 марта".
Отметим, что в связи с угрозой коронавируса швейцарское правительство запретило проводить публичные мероприятия с аудиторией более 1000 человек. Этот запрет введён до 15 марта, но может быть продлён.
Ранее Фазель отметил, что всё в руках швейцарского правительства. Если запрет на проведение публичных мероприятий будет продлён, тогда чемпионат мира придётся отменить или проводить в другом месте.
"Ситуация очень тяжелая, но наша цель - провести турнир", - добавил Фазель.
Ранее IIHF объявила об отмене мартовских юниорских чемпионатов мира в различных дивизионах, которые должны были пройти в Таллине, Софии, Стамбуле, люксембургском Коккельшойере, польском Катовице и испанской Хаке.