Эксперт: случаи Covid-19 в Латвии еще будут, но причин для стремительного распространения вируса нет

"Пока похоже на то, что ничего очень страшного не будет", - сказала она, отметив, что первоначальная тревога уже улеглась. "Мы уже не так напуганы, как в первый месяц", - отметила эксперт.

Говоря о том, можно ли полностью освободиться от Covid-19, Виксна была скептична. В год от инфекционных заболеваний умирает от 17 до 25 миллионов человек, по всему миру выполняется около 2 млрд полетов. "Такие болезни невозможно полностью остановить", - сказала врач.

Она отметила, что у переболевших вирусом образуются антитела, хотя полностью механизм болезни еще не изучен. В связи с этим можно предполагать, что распространение Covid-19 уменьшится.

Медики до сих пор не знают ряда важных особенностей вируса. Например, хотя Всемирная организация здравоохранения рекомендует 14-дневный карантин, были случаи, когда симптомы появлялись и позже, сказала Виксна.