Кубок Гагарина: "Йокерит" и СКА в шаге от выхода во второй раунд

Финский "Йокерит" на выезде обыграл ярославский "Локомотив" со счётом 3:0. Голами в матчи отметились Виктор Лёв, Саку Мяэналанен и Никлас Енсен. В этом матче Калниньш отразил 35 бросков соперника.

Таким образом, "джокеры" одержали третью победу в серии и находятся в шаге от второго раунда плей-офф. Следующая и, возможно, последняя игра серии состоится в субботу в Ярославле.

Третью победу в серии одержал также петербургский СКА, который на выезде разгромил подольский "Витязь" со счётом 6:0.

Более напряжённое противостояние получилось в паре "Металлурга" и "Барыса". Магнитогорская команда у себя дома уступила в овертайме со счётом 1:2 и позволила "Барысу" выйти вперёд в серии - 2:1.