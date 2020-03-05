Кубок Гагарина: "Йокерит" и СКА в шаге от выхода во второй раунд

Латвийский вратарь финского "Йокерита" Янис Калниньш помог своей команде одержать победу в третьем матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина.
Финский "Йокерит" на выезде обыграл ярославский "Локомотив" со счётом 3:0. Голами в матчи отметились Виктор Лёв, Саку Мяэналанен и Никлас Енсен. В этом матче Калниньш отразил 35 бросков соперника.
Таким образом, "джокеры" одержали третью победу в серии и находятся в шаге от второго раунда плей-офф. Следующая и, возможно, последняя игра серии состоится в субботу в Ярославле.
Третью победу в серии одержал также петербургский СКА, который на выезде разгромил подольский "Витязь" со счётом 6:0.
Более напряжённое противостояние получилось в паре "Металлурга" и "Барыса". Магнитогорская команда у себя дома уступила в овертайме со счётом 1:2 и позволила "Барысу" выйти вперёд в серии - 2:1.
Результативным получился матч в Уфе, где местный "Салават Юлаев" победил "Авангард" Боба Хартли со счётом 6:3. Стоит отметить, что команда Хартли вела со счётом 2:0, но умудрилась растерять преимущество. Счёт в серии стал 2:1 в пользу "Салавата", а следующий матч также пройдёт в Уфе.