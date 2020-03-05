Пт, 6.03.2020
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Сейм продолжит рассмотрение законопроекта об АТР в пятницу

Депутат Инесе Либиня-Эгнере

ФОТО: Ieva Ābele, Saeima

Сейм сегодня продолжит рассмотрение законопроекта об административно-территориальной реформе (АТР) до 22.30, а затем в заседании будет объявлен перерыв до 10.00 пятницы, 6 марта.

Как сообщалось, сегодня парламент рассмотрел лишь 5% предложений, поданных к законопроекту об АТР.

Парламентарии успели обсудить 16 предложений. В целом ко второму чтению законопроекта подано 316 предложений.

Уже в начале рассмотрения законопроекта коалиция предложила ограничить время выступлений депутатов на дебатах, а после обеда депутаты предложили ограничить перерывы во время заседания.

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