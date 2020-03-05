Рига: соседка и ее собака помогли уберечь ребенка от падения с 12 этажа

В четверг, 5 марта, бдительная жительница одного из рижских многоквартирных домов обратила внимание на маленького ребенка, сидевшего без присмотра на подоконнике у открытого окна на 12 этаже. Благодаря предпринятым действиям, возможного несчастья удалось избежать, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.
Как рассказала соседка, обратить внимание на оставшегося без присмотра ребенка ей помогла собака.
"Собирались уже ехать на прогулку к озеру, сели в машину. Я посмотрела наверх, потому что собака лаяла. Смотрю — а там ребенок просто болтается на 12 этаже", — рассказывает женщина.
Сразу после этого жительница позвонила ответственным службам и осталась на месте в ожидании дальнейшего развития ситуации. Примерно через десять минут приехали и полицейские, и спасатели, и медики.
По информации передачи, мать ребенка находилась дома — она же и открыла двери спасателям и полицейским. Ребенка осмотрели медики, никаких проблем со здоровьем у него выявлено не было.
После коротких переговоров полицейские уехали. Похоже, что за этот инцидент матери ничего не грозит. Соседи тем временем рассказали программе, что указанная семья уже не в первый раз обращает на себя внимание.
Видео: сюжет Degpunktā