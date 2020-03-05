Рига: соседка и ее собака помогли уберечь ребенка от падения с 12-го этажа

Как рассказала соседка, обратить внимание на оставшегося без присмотра ребенка ей помогла собака.

"Собирались уже ехать на прогулку к озеру, сели в машину. Я посмотрела наверх, потому что собака лаяла. Смотрю — а там ребенок просто болтается на 12-м этаже", — рассказывает женщина.

Сразу после этого она позвонила в ответственные службы и осталась на месте в ожидании дальнейшего развития ситуации. Примерно через десять минут приехали и полицейские, и спасатели, и медики.

По информации передачи, мать ребенка находилась дома — она же и открыла двери спасателям и сотрудникам полиции. Ребенка осмотрели медики, никаких проблем со здоровьем у него выявлено не было.

После коротких переговоров полицейские уехали. Похоже, что за этот инцидент матери ничего не грозит. Соседи тем временем рассказали программе, что указанная семья уже не в первый раз обращает на себя внимание.