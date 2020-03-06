Рижский эксперимент: какую улицу 7 марта отдадут пешеходам

Как уже сообщалось, Рижская дума в первую субботу каждого месяца планирует закрывать для частного транспорта одну из улиц в центре города, отдавая ее пешеходам и велосипедистам. Цель эксперимента мобильности – оживить центр Риги, способствовать мобильности жителей и развитию городской среды.

Жителей улицы Гертрудес, автомобили которых стоят во внутренних дворах, просят заранее спланировать свой день так, чтобы в субботу до 10.00 выехать с внутреннего двора и вернуться только около 20.00. В свою очередь, автоводители, которые приобрели абонемент на месяц или карту жителя, смогут бесплатно поставить автомашины на стоянках на параллельных улицах. Жителям улицы Акас также следует считаться с ограничениями движения, а именно – автостоянки будут закрыты на сутки, уже начиная с вечера пятницы – с 20.00.

В случае необходимости въезд автотранспорта во внутренние дворы улицы Гертрудес будет организован со стороны улицы Кр. Барона, делая правый поворот.

Предпринимателей улицы Гертрудес призывают использовать эту инициативу города как возможность для себя. Как свидетельствуют данные опроса, проведенного после экспериментов мобильности на улице Тербатас и улице Блауманя, посещение и прибыль местных кафе и торговых точек может вырасти даже на 30%.