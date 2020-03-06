В Латвии снижается заболеваемость гриппом

Заболеваемость гриппом в Латвии продолжает снижаться, но еще значительное количество людей обращается к медикам с инфекциями верхних дыхательных путей, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За последнюю неделю мониторинга в стране регистрировалось в среднем 38 случаев гриппа на 100 000 населения. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость немного выросла в Даугавпилсе, Гулбене, Екабпилсе и Юрмале, а в других городах уменьшилась или не изменилась.
Больше всего гриппом болеют в Екабпилсе - 259 случаев на 100 000 населения. В других городах интенсивность не превышает эпидемический порог, то есть 100 случаев на 100 000 человек.
Незначительно увеличилось количество случаев госпитализации с гриппом. В течение недели в больницы помещено 67 пациентов с гриппом, в том числе 23 с вызванной гриппом пневмонией.
Умерло от гриппа в этом сезоне 14 человек в возрасте от 53 до 92 лет. Все они имели сопутствующие заболевания.
Заболеваемость ОРЗ составляет 995 человек на 100 000 населения, что немного больше, чем неделей ранее. Тем не менее, как отмечает SPKC, уровень заболеваемость этими инфекциями в целом ниже, чем в другие годы.