В Латвии снижается заболеваемость гриппом

За последнюю неделю мониторинга в стране регистрировалось в среднем 38 случаев гриппа на 100 000 населения. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость немного выросла в Даугавпилсе, Гулбене, Екабпилсе и Юрмале, а в других городах уменьшилась или не изменилась.

Больше всего гриппом болеют в Екабпилсе - 259 случаев на 100 000 населения. В других городах интенсивность не превышает эпидемический порог, то есть 100 случаев на 100 000 человек.

Незначительно увеличилось количество случаев госпитализации с гриппом. В течение недели в больницы помещено 67 пациентов с гриппом, в том числе 23 с вызванной гриппом пневмонией.

Умерло от гриппа в этом сезоне 14 человек в возрасте от 53 до 92 лет. Все они имели сопутствующие заболевания.