Пт, 6.03.2020
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СМИ: Пугачева и Мартиросян будут разбираться в суде

Алла Пугачева

ФОТО: скриншот видео

На певицу Аллу Пугачеву подали в суд в рамках дела, касающегося прав на интеллектуальную собственность. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

По данным агентства, истцом оказалась предпринимательница из Ямало-Ненецкого автономного округа Кристина Мартиросян. Иск был подан в четверг, 4 марта.

С заявительницей связались журналисты издания Life, однако та не стала раскрывать причины обращения в суд. Мартиросян лишь отметила, что очень уважает Аллу Борисовну, а предмет спора назвала "их личной темой".

От комментариев по этому поводу воздерживается и Пугачева.

Судя по специализации суда, возник спор о товарных знаках, отмечает Life.

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