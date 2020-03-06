СМИ: Пугачева и Мартиросян будут разбираться в суде

По данным агентства, истцом оказалась предпринимательница из Ямало-Ненецкого автономного округа Кристина Мартиросян. Иск был подан в четверг, 4 марта.

С заявительницей связались журналисты издания Life, однако та не стала раскрывать причины обращения в суд. Мартиросян лишь отметила, что очень уважает Аллу Борисовну, а предмет спора назвала "их личной темой".