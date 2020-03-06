Пт, 6.03.2020
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Насмерть сбит велосипедист: полиция ищет свидетелей

Автомобиль полиции. Иллюстрация.

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

20 февраля этого года, около 7 утра в Стопиньском крае, на участке между Улброкой и Дрейлини, автоводитель за рулем Škoda сбил велосипедиста, который скончался на месте происшествия. 

Полиция призывает отозваться людей, которые стали свидетелями этой трагедии. Если у вас есть информация об этом случае, звоните - 67086948, 26011035 или 110.

Как сообщалось ранее, за первые десять месяцев 2019 года в ДТП погибли 107 человек, в 2018 году за такой же период  - 120 человек. Госполиция также сообщала, что большинство трагических аварий - это столкновения автомашин и наезды на пешеходов. Столкновения часто происходят при неосторожном обгоне, также водители садятся за руль усталыми и заезжают на встречную полосу. Пешеходы часто передвигаются без отражателей.

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