Об одном из самых скандальных эпизодов в американской политике откровенно рассказал сам Билл Клинтон. По его словам, тогда, в 1995 году, испытывал огромное давление. Это и толкнуло его на безрассудный поступок.

"Вы чувствуете, что колеблетесь. Вы участвуете в 15-раундовом титульном бою, и его продлевают еще на 15 раундов. И вот что-то, что отвлечет вас от этого на некоторое время, вот что происходит", — сказал экс-президент.

По его словам, Моника Левински была для него "источником облегчения".

"В жизни каждого есть давление и разочарование, ужасы, страхи чего угодно. Вещи, которые я делал, чтобы справляться со своими тревогами годами. Я другой, совершенно другой человек, чем был 20 лет назад", — цитирует Клинтона CNN.

Бывший президент добавил, что до сих пор сожалеет о скандальном эпизоде и считает его непростительным.