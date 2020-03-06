Путин сказал, что в Европе сажают за несанкционированный протест. Так ли это?

А можно поподробнее, что произошло?

Вышел седьмой эпизод проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину". Интервьюер Андрей Ванденко спросил президента, почему государство предпочитает общаться с активной частью общества с помощью дубинок. Путин ответил, что это вообще неправда, после чего отвлекся на рассуждения про то, что именно он считает активной частью общества.

Когда Путин вернулся к вопросу, он сказал, что если власти не будут реагировать, то на улицах начнут жечь машины. Свое мнение, по словам Путина, можно высказывать и на публичных акциях, но устраивать их можно только с разрешения властей.

"В некоторых странах - практически во всех странах, - в том числе европейских, за несанкционированные акции лишение свободы предусматривается. Там небольшие сроки - от шести месяцев до года. Но в некоторых странах просто за несанкционированные акции, - там, если 12 человек, по-моему, где-то в Швеции, что ли, - уже считается массовые беспорядки", - в итоге заявил президент.

А что не так?

Во-первых, в Швеции нет никакой уголовной ответственности за несанкционированные акции.

В большинстве европейских стран законы, как и в России, предписывают организаторам уведомлять о проведении массовых акций. В Швеции, которую упоминает российский президент, такое уведомление надо подать не позднее, чем за семь дней. А вот понятия "несанкционированная акция" вообще нет в шведском законе.

Зато есть ответственность за массовые беспорядки, но в данном случае это связано или с насилием, или с демонстрацией намерения насилия. Если беспорядки сопровождаются насилием против личности или уничтожением имущества, то организаторам грозит до 10 лет, а участникам - до четырех лет тюрьмы, либо штраф. В данном случае речь идет именно о групповом преступлении.

Как это применяется на практике? В начале 2010-х беспорядки и погромы в Швеции случались нередко. В 2012 году, например, в мигрантском районе Стокгольма жители закидали полицейских камнями. При этом никого не арестовали.

Самые заметные для Швеции события происходили в 2013 году: протесты длились десять дней и сопровождались поджогами машин и битьем витрин.

HAMPUS ANDERSSON/AFP Декабрь 2013 года. В пригороде Стокгольма ультраправые нападают на участников антифашистской демонстрации

Какие сроки давали в Швеции за подобное? Например, за подстрекательства к беспорядкам регионального лидера стокгольмских неонацистов отправили в тюрьму на восемь месяцев. Еще двоих активных участников беспорядков приговорили к шести месяцам, трех несовершеннолетних - к общественным работам. Эти люди, как постановил суд, активно кидали бутылки в протестующих, а сами были вооружены дубинками.