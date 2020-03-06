"Жила во лжи". Женщина два года заботилась о любимом растении пока не узнала, что с ним не так

В один день женщина решила пересадить растение в новый горшок. Когда она достала эхеверию - поняла, что там не было никакой земли - это был пенопласт. Два года Уилкс поливала искусственное растение. Представляете? Два года.

Женщина поделилась историей на своей странице в Facebook. История разлетелась по соцсетям и СМИ. Уилкс внезапно стала знаменитой.

"Я чувствую себя так, будто последние два года жила во лжи", — сказала Уилкс в разговоре с Vice.

Хозяйка растения не планирует выбрасывать искусственное растение. Мол - она на протяжении двух лет ухаживала за ним.

А после того, как об истории начали писать СМИ, американке уже подарили много настоящих растений.