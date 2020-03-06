"Жила во лжи". Женщина два года заботилась о любимом растении пока не узнала, что с ним не так

Около двух лет назад Кейли Уилкс из Калифорнии подарили эхеверию в горшке. Она тщательно ухаживала за растением, держа его у окна и поливая только по расписанию. Никому другому прикасаться к ней было нельзя. Однако вскоре выяснилось, что растение не настоящее.
В один день женщина решила пересадить растение в новый горшок. Когда она достала эхеверию - поняла, что там не было никакой земли - это был пенопласт. Два года Уилкс поливала искусственное растение. Представляете? Два года.
Женщина поделилась историей на своей странице в Facebook. История разлетелась по соцсетям и СМИ. Уилкс внезапно стала знаменитой.
"Я чувствую себя так, будто последние два года жила во лжи", — сказала Уилкс в разговоре с Vice.
Хозяйка растения не планирует выбрасывать искусственное растение. Мол - она на протяжении двух лет ухаживала за ним.
А после того, как об истории начали писать СМИ, американке уже подарили много настоящих растений.
Эхеверия, также Эчеверия — род суккулентных растений семейства Толстянковые. Это многолетние травянистые растения с сочными листьями, образующими плотную прикорневую розетку, или невысокие суккулентные кустарнички. В роде примерно 170 видов.