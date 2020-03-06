Пт, 6.03.2020
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"Жила во лжи". Женщина два года заботилась о любимом растении пока не узнала, что с ним не так

ФОТО: facebook.com/caelie.chapman.5

Около двух лет назад Кейли Уилкс из Калифорнии подарили эхеверию в горшке. Она тщательно ухаживала за растением, держа его у окна и поливая только по расписанию. Никому другому прикасаться к ней было нельзя. Однако вскоре выяснилось, что растение не настоящее.

В один день женщина решила пересадить растение в новый горшок. Когда она достала эхеверию - поняла, что там не было никакой земли - это был пенопласт. Два года Уилкс поливала искусственное растение. Представляете? Два года. 

Женщина поделилась историей на своей странице в Facebook. История разлетелась по соцсетям и СМИ. Уилкс внезапно стала знаменитой. 

"Я чувствую себя так, будто последние два года жила во лжи", — сказала Уилкс в разговоре с Vice.

Хозяйка растения не планирует выбрасывать искусственное растение. Мол - она на протяжении двух лет ухаживала за ним.

А после того, как об истории начали писать СМИ, американке уже подарили много настоящих растений.

Эхеверия, также Эчеверия — род суккулентных растений семейства Толстянковые. Это многолетние травянистые растения с сочными листьями, образующими плотную прикорневую розетку, или невысокие суккулентные кустарнички. В роде примерно 170 видов. 

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