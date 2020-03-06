В Эстонии Covid-19 диагностирован уже у 10 человек; часть из них были в Риге

У департамента имеется список пассажиров авиарейса Бергамо - Рига 29 февраля, департамент связался со всеми инфицированными. По оценке департамента, люди заразились, находясь в зоне риска, то есть в Северной Италии. Сейчас пациенты находятся на домашнем лечении.

Всего департамент здоровья Эстонии проанализировал 183 пробы, из них 10 дали позитивный результат, 173 - негативный.

Что касается Латвии, то по подозрению на заболевание Covid-19 проверены 186 человек, новые случаи инфицирования не выявлены, сообщил в пятницу Центр профилактики и контроля заболеваний.

Как сообщалось, в понедельник в Латвии был подтвержден первый случай Covid-19. Заболела женщина, которая вместе с семьей 29 февраля вернулась из Милана в Ригу через Мюнхен. Во вторник она была выписана из Латвийского центра инфектологии и продолжает лечение дома.