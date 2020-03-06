Мейвезер назвал фамилии и сумму, которая может вернуть его в ринг

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер неоднократно говорил о том, что он завершил профессиональную карьеру. Правда, американец готов вернуться в ринг, если на его счёт поступит круглая сумма денег.
43-летний Мейвезер в интервью Mirror рассказал, что готов выйти в ринг только против дагестанского бойца смешанных единоборств (ММА) Хабиба Нурмагомедова или провести бой-реванш с ирланцем Конором Макгрегором. Мейвезер отметил, что эти поединки станут рискованными для него, поэтому этот риск должен быть оправданным.
"Есть два имени: Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Это стоит 600 миллионов долларов. Риск должен того стоить", - заявил американец.
Напомним, в августе 2017 года Мейвезер победил Макгрегора в поединке по правилам бокса.
"Сейчас в мире бокса нет ни одного боксёра, с кем мне было бы интересно драться. Я деловой человек. Бой с Конором Макгрегором имел смысл, потому что принёс много денег", - отметил Мейвезер.
Напомним, что Нурмагомедов свой следующий бой проведёт 19 апреля на турнире UFC против американца Тони Фергюсона.