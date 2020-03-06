Популярная певица рассказала о беременности от Илона Маска

31-летняя певица Клэр Буше, известная под псевдонимом Граймс, рассказала о своей беременности. Звезда сцены подтвердила, что отцом ребенка является 48-летний изобретатель Илон Маск, сообщает издание Cosmo.ru.
По словам Граймс, ее отношения с Маском длятся уже два года. Клэр и Илон впервые подтвердили свой роман, появившись вместе на мероприятии Met Gala — ежегодной церемонии сбора средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея искусств в Нью-Йорке.
В начале 2020 года певица объявила о том, что ждет ребенка.
"Это великая, но сумасшедшая вещь. Я отнеслась к этому решению не поверхностно, согласившись на незащищенный секс. В этот момент я словно пожертвовала своей силой. Прежде в своей жизни я ничем не жертвовала. Я действительно очень люблю своего бойфренда", — цитирует Граймс Daily Mail.
Ребенок станет для Граймс первенцем. У Илона Маска уже есть пятеро детей от предыдущих отношений.