Пт, 6.03.2020
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Популярная певица рассказала о беременности от Илона Маска

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ФОТО: kadrs no video

31-летняя певица Клэр Буше, известная под псевдонимом Граймс, рассказала о своей беременности. Звезда сцены подтвердила, что отцом ребенка является 48-летний изобретатель Илон Маск, сообщает издание Cosmo.ru.

По словам Граймс, ее отношения с Маском длятся уже два года. Клэр и Илон впервые подтвердили свой роман, появившись вместе на мероприятии Met Gala — ежегодной церемонии сбора средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея искусств в Нью-Йорке. 

В начале 2020 года певица объявила о том, что ждет ребенка.

"Это великая, но сумасшедшая вещь. Я отнеслась к этому решению не поверхностно, согласившись на незащищенный секс. В этот момент я словно пожертвовала своей силой. Прежде в своей жизни я ничем не жертвовала. Я действительно очень люблю своего бойфренда", —  цитирует Граймс Daily Mail.

Ребенок станет для Граймс первенцем. У Илона Маска уже есть пятеро детей от предыдущих отношений.

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