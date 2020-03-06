В Таллинне у ребенка обнаружили Covid-19; школа закрыта на карантин

В пятницу у ученика Таллиннской гимназии Кристийне был обнаружен Covid-19. Поскольку ребенок находился в школе, как минимум на две недели прекращается учебный процесс в здании школы и будет организована основательная дезинфекция помещений, сообщает Rus.Postimees.
Гимназию Кристийне посещают 859 учеников. В самом учебном заведении на данный момент ситуацию не комментируют.
Поскольку невозможно установить, с кем заболевший ученик контактировал в школе, всех учеников Таллиннской гимназии Кристийне попросили две недели оставаться дома и избегать контактов за его пределами. Кроме того, учащихся этой школы попросили не посещать кружки и спортивные мероприятия.
Также в пятницу сообщалось, что лаборатория департамента здоровья Эстонии выявила коронавирус у пяти таллиннцев, вернувшихся 29 февраля из Италии авиарейсом Бергамо - Рига. Всего в Эстонии коронавирусом инфицированы десять человек, во всех случаях вирус ввозили в страну.
У департамента имеется список пассажиров авиарейса Бергамо - Рига 29 февраля, департамент связался со всеми инфицированными. По оценке департамента, люди заразились, находясь в зоне риска, то есть в Северной Италии. Сейчас пациенты находятся на домашнем лечении.