В Таллинне у ребенка обнаружили Covid-19; школа закрыта на карантин

Гимназию Кристийне посещают 859 учеников. В самом учебном заведении на данный момент ситуацию не комментируют.

Поскольку невозможно установить, с кем заболевший ученик контактировал в школе, всех учеников Таллиннской гимназии Кристийне попросили две недели оставаться дома и избегать контактов за его пределами. Кроме того, учащихся этой школы попросили не посещать кружки и спортивные мероприятия.

Также в пятницу сообщалось, что лаборатория департамента здоровья Эстонии выявила коронавирус у пяти таллиннцев, вернувшихся 29 февраля из Италии авиарейсом Бергамо - Рига. Всего в Эстонии коронавирусом инфицированы десять человек, во всех случаях вирус ввозили в страну.