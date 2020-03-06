В Сейме чуть не подрались депутаты

По словам некоторых депутатов оппозиции, конфликт начал Риекстиньш, потянувшись руками к лицу Гобземса. Потом они около минуты стояли лицом к лицу у выхода из зала заседаний, на виду у всех устно выясняя отношения.

Депутаты вышли из зала и продолжили ссориться. Гобземс предложил Риекстиньшу почитать книги, а не размахивать руками. В конфликт вмешалась охрана Сейма.

По словам депутата Юлии Степаненко, первым начал Риекстиньш. Слова Степаненко подтвердила и Регина Лочмеле-Лунева ("Согласие").