Пт, 6.03.2020
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В Сейме чуть не подрались депутаты

Алдис Гобземс

ФОТО: Ieva Ābele, Saeima

Во время перерыва в заседании Сейма, в ходе которого парламентарии дискутируют об административно-региональной реформе, чуть не подрались два депутата - Сандис Риекстиньш и Алдис Гобземс. 

По словам некоторых депутатов оппозиции, конфликт начал Риекстиньш, потянувшись руками к лицу Гобземса. Потом они около минуты стояли лицом к лицу у выхода из зала заседаний, на виду у всех устно выясняя отношения. 

Депутаты вышли из зала и продолжили ссориться. Гобземс предложил Риекстиньшу почитать книги, а не размахивать руками. В конфликт вмешалась охрана Сейма. 

По словам депутата Юлии Степаненко, первым начал Риекстиньш. Слова Степаненко подтвердила и Регина Лочмеле-Лунева ("Согласие"). 

Отмечается, что во время дебатов Гобземс неоднократно обращался к Риекстиньшу и указывал на "нехватку образования" и на то, что Риекстиньш "похож на орангутанга". 

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