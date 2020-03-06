Covid-19: в Латвии введены дополнительные меры

В брифинге приняли участие представители Центра профилактики и контроля заболеваний, Службы неотложной медицинской помощи и Минздрава.

Начиная с 7 марта в Латвии введут дополнительный мониторинг пациентов в больниц, у которых есть симптомы, похожие на covid-19.

Также впредь сотрудники Службы неотложной помощи будут по всей территории Латвии брать анализы на коронавирус на дому, не только в Риге и Рижском регионе, как было ранее.

Кроме того, с субботы, 7 марта, в случае подозрений на коронавирус Covid-19 в Латвии будут проверяться все прибывающие из Италии, а не только те, кто приехал из ее северных регионов, сообщил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC) Юрий Перевощиков.

В Латвии с 28 февраля особые меры предосторожности были введены в отношении людей, которые возвращаются из итальянских областей Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт, а также Японии, Сингапура, Южной Кореи, Ирана и Китая.

Решение распространить меры предосторожности на всех прибывающих из Италии принято на заседании Государственной оперативной медицинской комиссии.

На телефон 113 в случае появления симптомов респираторной инфекции должны звонить все, кто вернулся из Италии, Японии, Сингапура, Южной Кореи, Китая и Ирана, находился в тесном контакте с больным коронавирусом, работал или находился в лечебном учреждении, в котором лечатся такие больные. Симптомы включают в себя повышенную температуру, кашель, воспаление гортани или затрудненное дыхание.

Как сообщалось, в Эстонии коронавирусом заболели уже 10 человек.