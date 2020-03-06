Covid-19 поставил под угрозу выборы в Рижскую думу: их могут перенести

Председатель ЦИК Кристине Берзиня сказала, что комиссия направила письмо Центру профилактики и контроля заболеваний с просьбой дать рекомендации о мерах безопасности при организации выборов.

В свою очередь больница в своем письме ЦИК, мотивируя свой отказ в организации избирательного участка, пояснила, что в день выборов в учреждении еще будут действовать связанные с гриппом ограничения потока посетителей.