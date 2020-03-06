Усик может помешать провести бой Джошуа - Фьюри

Свой следующий бой Энтони Джошуа проведёт 20 июня против болгарина Курбата Пулева. Поединок состоится в Лондоне на новом стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм".

"Проблема в том, что Усик должен встретиться с победителем поединка Джошуа - Пулев. Единственный вариант, чтобы этого не произошло - подождать где-то месяц или отдать ему титул WBO", - сказал Хирн.

Промоутер также заявил, что планам Усика может помешать его следующий соперник. 23 мая украинец выйдет на ринг против британца Дерека Чисоры.

"Не нужно забывать, что впереди у Усика бой с Чисорой. 24 мая Усик может и не быть обязательным претендентом, если Чисора его победит", - приводит слова Хирна Sky Sports.