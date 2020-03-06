Усик может помешать провести бой Джошуа - Фьюри

Украинский боксёр Александр Усик может вмешаться в планы организовать бой между британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Об этом в интервью Sky Sports рассказал британский промоутер Эдди Хирн.
Свой следующий бой Энтони Джошуа проведёт 20 июня против болгарина Курбата Пулева. Поединок состоится в Лондоне на новом стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм".
"Проблема в том, что Усик должен встретиться с победителем поединка Джошуа - Пулев. Единственный вариант, чтобы этого не произошло - подождать где-то месяц или отдать ему титул WBO", - сказал Хирн.
Промоутер также заявил, что планам Усика может помешать его следующий соперник. 23 мая украинец выйдет на ринг против британца Дерека Чисоры.
"Не нужно забывать, что впереди у Усика бой с Чисорой. 24 мая Усик может и не быть обязательным претендентом, если Чисора его победит", - приводит слова Хирна Sky Sports.
Усик - обязательный претендент на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Он должен стать следующим соперником именитого британца, иначе организация отберёт у Джошуа этот титул. Сам украинец ранее многократно говорил о том, что его цель - поединок с Энтони Джошуа.