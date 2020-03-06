Водитель уничтожил одну из статуй на острове Пасхи

На острове Пасхи автоводитель врезался в одну из каменных статуй моаи и полностью ее уничтожил, сообщает ВВС.
Как сообщил мэр острова Педро Эдмунд Паоа, разрушена как сама статуя, так и ее основание.
В связи с этим происшествием задержан житель острова, которому выдвинуто обвинение в повреждение национального исторического памятника.
Другие информационные источники сообщают, что за рулем пикапа находился турист, и, возможно, авария произошла по вине поврежденной тормозной системы.
Галерея: Водитель уничтожил статую на острове Пасхи
Мэр острова еще некоторое время назад призывал ввести ограничения движения. "Все были против введения этих особых правил дорожного движения вблизи святых мест, однако мы - местный совет - уже давно предупреждали о возможных угрозах статуям. Мы прекрасно понимаем, чем грозит острову прирост туристов и местных жителей, однако наши предупреждения никто не слушал", - заявил он местной газете El Mercurio.
Ежемесячно, чтобы осмотреть статуи, на остров пребывают примерно 12 тысяч туристов.
В наши дни на острове Пасхи, который находится в Тихом океане на расстоянии 3500 километров от берегов Чили, можно осмотреть около 1000 статуй моаи. Самая большая из них весит 74 тонны, а ее высота составляет десять метров.
Статуи были созданы в период с 1400 по 1650 годы. Они размещены на берегу вокруг острова, их взгляды обращены в центр острова.