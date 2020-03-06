Спортсменка из Сирии станет самой молодой участницей Олимпиады-2020

Талантливая спортсменка одержала победу в квалификационном турнире по пинг-понгу Западной Азии в Иордании и получила путёвку в Токио. В финале квалификационного турнира Заза обыграла ливанскую теннисистку Марианну Саакян со счетом 4:3.

Интересно, что Саакян 42 года, а это означает, что между оппонентками была разница в 31 год.

Хенд Заза родилась в 2009 году. Таким образом, она стала самой молодой участницей Олимпиады-2020.

11-летняя Заза занимает 155 место в мировом рейтинге. Девушка станет первой спортсменкой, которая примет участие в Олимпиаде до своего совершеннолетия.