Пт, 6.03.2020
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Спортсменка из Сирии станет самой молодой участницей Олимпиады-2020

Хенд Заза

ФОТО: Honkongas Galda tenisa asociācija

11-летняя сирийская теннисистка Хенд Заза квалифицировалась на Олимпийские игры 2020 в Токио.

Талантливая спортсменка одержала победу в квалификационном турнире по пинг-понгу Западной Азии в Иордании и получила путёвку в Токио. В финале квалификационного турнира Заза обыграла ливанскую теннисистку Марианну Саакян со счетом 4:3.

Интересно, что Саакян 42 года, а это означает, что между оппонентками была разница в 31 год.

Хенд Заза родилась в 2009 году. Таким образом, она стала самой молодой участницей Олимпиады-2020.

11-летняя Заза занимает 155 место в мировом рейтинге. Девушка станет первой спортсменкой, которая примет участие в Олимпиаде до своего совершеннолетия.

На Олимпиаде в Токио выступит также британская скейтбордистка Скай Браун, которой за две недели до Игр исполнится 12 лет. Браун всего на два месяца старше теннисистки из Сирии.

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