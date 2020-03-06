СМИ: В Китае от Covid-19 умер ранее вылечившийся человек

Мужчина умер от дыхательной недостаточности спустя пять дней после того, как был выпущен из временной больницы, пишет базирующийся в Шанхае новостной портал The Paper.

В новости, которая позднее была удалена, было сказано, что мужчина 12 февраля был доставлен в больницу, предусмотренную для больных с легкими с средними симптомами, о чем рассказала его жена. Его выписали через две недели, дав указания, что 14 дней надо находиться в карантине.

Жена мужчины рассказа, что он стал чувствовать себя плохо спустя два дня после того, как покинул больницу. У него была сухость во рту и вздулся живот. 2 марта его отправили в больницу, но днем он умер.

В удостоверении о смерти в качестве предварительной причины упомянут Covid-19.

The Paper также сообщил, что одна из временных больниц в среду, 6 марта, распространила чрезвычайное сообщение, что некоторые выписанные пациенты вернулись после повторного заболевания.

Больница начала проводить проверки всех пациентов, которых планируется выписать, чтобы проверить, полностью ли они вылечились.