Переболевшая Covid-19 жительница Латвии здорова; анализы больше не показывают вируса

Он пояснил, что повторные анализы были взяты дважды, и в обоих случаях результаты были отрицательными. Перевощиков сказал, что проверки проходили согласно порядку, установленному Всемирной организацией здравоохранения, - чтобы доказать, что человек свободен от Covid-19, проводятся две проверки с интервалом в 24 часа.

SKPC продолжает ждать от немецких ответственных служб информации о гражданине Германии, который ехал в одном микроавтобусе с первым эстонцем, заболевшим Covid-19. Все остальные ехавшие в этом автобусе уже выявлены и находятся на 14-дневном карантине.

"Количество заболевших обязательно возрастет, если люди продолжат путешествовать", - сказал Перевощиков.

Он рассказал также, что недавно житель Словакии заболел после того, как его сын вернулся из Италии. У самого сына результаты анализов на Covid-19 были отрицательными. Поэтому SPKC рекомендует людям из групп риска, то есть пожилым и страдающим хроническими заболеваниями, быть особенно внимательными с теми людьми, которые вернулись с охваченных вирусом территорий.

Перевощиков рассказал, что ситуация с Covid-19 в ЕС ухудшается - в прошедшие сутки констатировано 1254 новых случая заболевания и 46 смертельных случаев, в том числе 41 в Италии.

Растет заболеваемость также во Франции и Германии. Однако есть и положительные тенденции - вчера в китайском городе Ухане не зарегистрировано ни одного случая заболевания.

Как сообщалось, в понедельник в Латвии подтвержден первый случай Covid-19. Заболела женщина, которая вместе с семьей 29 февраля вернулась из Милана в Ригу через Мюнхен. Во вторник она была выписана из Латвийского центра инфектологии и продолжала лечение дома.

В свою очередь лаборатория департамента здоровья Эстонии выявила коронавирус у пяти таллиннцев, вернувшихся 29 февраля из Италии авиарейсом Бергамо - Рига. Всего в Эстонии коронавирусом инфицированы десять человек, во всех случаях вирус ввозили в страну.