Пт, 6.03.2020
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"Спартак" вырвал победу в третьем матче против "Динамо", отыгравшись с 0:3

Хоккеисты "Спартака"

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Победитель всех четырёх матчей серии плей-офф Кубка Гагарина, которые состоялись в пятницу, 6 марта, определился в овертайме.

В первом матче дня "Сибирь" у себя дома в овертайме обыграла "Автомобилист" из Екатеринбурга со счётом 4:3. Победу "Сибири" в овертайме принёс точный бросок Никиты Шашкова. Напомним, что первые две игры также завершились победами "Сибири" (2:0, 1:0 ОТ), а это значит, что команда из Новосибирска находится в шаге от выхода во второй раунд.

Третьей победы в серии добился также московский ЦСКА, который в овертайме обыграл "Торпедо" - 2:1. Победу москвичам в овертайме принёс точный бросок Антона Слепышева.

"Ак Барс" также находится в шаге от выхода во второй раунд. Команда из Казани в овертайме одолела "Нефтехимик" со счётом 2:1. Победу в овертайме казанцам принёс Эмиль Галимов, который оформил в матче дубль. Счёт в серии стал 3:0.

Ну и наконец победитель московского дерби между "Спартаком" и "Динамо" также определился в овертайме. "Спартаковцы" уступали по ходу встречи со счётом 0:3, но сумели сравнять, перевести игру в овертайм и вырвать победу у "Динамо" - 5:4.

В овертайме победу "Спартаку" принёс точный бросок Михаила Котляревского. Счёт в серии стал 2:1 в пользу "бело-голубых".

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