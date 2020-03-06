"Спартак" вырвал победу в третьем матче против "Динамо", отыгравшись с 0:3

В первом матче дня "Сибирь" у себя дома в овертайме обыграла "Автомобилист" из Екатеринбурга со счётом 4:3. Победу "Сибири" в овертайме принёс точный бросок Никиты Шашкова. Напомним, что первые две игры также завершились победами "Сибири" (2:0, 1:0 ОТ), а это значит, что команда из Новосибирска находится в шаге от выхода во второй раунд.

Это 3-0! "Сибири" нужна всего одна победа для выхода в следующий раунд! #КубокГагарина pic.twitter.com/UKLl0WGsZn — КХЛ (@khl) March 6, 2020

Третьей победы в серии добился также московский ЦСКА, который в овертайме обыграл "Торпедо" - 2:1. Победу москвичам в овертайме принёс точный бросок Антона Слепышева.

"Ак Барс" также находится в шаге от выхода во второй раунд. Команда из Казани в овертайме одолела "Нефтехимик" со счётом 2:1. Победу в овертайме казанцам принёс Эмиль Галимов, который оформил в матче дубль. Счёт в серии стал 3:0.

Решающая шайба Эмиля Галимова − и 3:0 в серии 🔥 pic.twitter.com/y6fZyvV6lo — ХК Ак Барс (@hcakbars) March 6, 2020

Ну и наконец победитель московского дерби между "Спартаком" и "Динамо" также определился в овертайме. "Спартаковцы" уступали по ходу встречи со счётом 0:3, но сумели сравнять, перевести игру в овертайм и вырвать победу у "Динамо" - 5:4.