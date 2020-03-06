Видео ⟩ Проигнорировал знал "STOP": на Маскачке столкнулись два Volkswagen

Иван примерно год назад переехал из Москвы в Ригу и по-прежнему пытается приспособиться к инфраструктуре нового места жительства. В четверг в мужчина около часа дня сел в свой бусик Volkswagen и ехал по улице Даугавпилс. Приближаясь к перекрестку с улицей Калну, Иван не остановился перед знаком "STOP" и вызвал серьезную аварию.

"Я двигался и почти остановился, просто никого там не было. Продолжал движение со скоростью 15-20 километров в час. Девушка ехала с другой стороны и произошло ДТП. Грустно, плохо, но что поделать", - рассказал передаче Иван.

Свидетели вызвали медиков, которые осмотрели водителей. Женщина, сидевшая за рулем синего Volkswagen, вскоре почувствовала боль в области шеи.

"Мне ничего. Девушка начала не пострадала, но теперь болит шея, что возможно после такого удара. Надеюсь, все будет в порядке", - отметил Иван.

На вопрос о причине аварии Иван признал, что не был особо внимательным за рулем, и порекомендовал другим водителем быть внимательнее. Мужчина отметил, что для лучшей видимости на перекрестке пригодится зеркало.

"Конечно, все должны быть внимательнее и я должен быть внимательнее, и она. Конечно, там знак "STOP", мне наверное нужно было остановиться. Здесь опасное место, здесь все время что-то происходит. Здесь вчера была такая же авария", - добавил водитель бусика.