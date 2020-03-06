Коронавирус: более 100 тыс. инфицированных по всему миру

На карантине на "Гранд принцесс" находится около 3,5 тыс. человек EPA

В США в четверг с вертолета были сброшены диагностические наборы на борт стоящего у берегов Сан-Франциско круизного лайнера "Гранд принцесс", где на карантине находятся около 3,5 тыс. человек, из них 142 британца.

Лайнер был посажен на карантин после того, как 71-летний мужчина, путешествовавший на этом судне в феврале, скончался в минувшую среду в результате Covid-19. Еще два человека, совершавших круиз в одно с ним время, инфицированы коронавирусом и находятся в больнице в Северной Калифорнии.

В штате Вашингтон в окрестностях Сиэтла, по официальным данным, зарегистрировано 20 новых случаев заражения. Всего в этом штате 70 заболевших.

Девять человек, скончавшихся в США в результате коронавируса, проживали в одном и том же доме для престарелых, расположенном в пригороде Сиэтла - там теперь ведется следствие в отношении соблюдения персоналом предписанных санитарно-гигиенических мер.

BBC

Некоторые крупные фирмы в этом городе, такие как Microsoft и Amazon, закрыли свои офисы на время и призвали сотрудников работать из дома.

Около 200 человек посажены на карантин в штате Род-Айленд в связи с недавней поездкой местных школьников в Италию; у троих учеников, вернувшихся из этой поездки, подтвержден диагноз Covid-19.

Между тем Белый дом признал, что в стране не хватает диагностических наборов для проверки на наличие коронавируса.

Вице-президент Майк Пенс заявил, что правительство не сможет выполнить свое обещание доставить на этой неделе 1 млн диагностических наборов.

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Starbucks оказался от многоразовых кружек

Сеть кофеен Starbucks временно отказалась от использования многоразовых кружек, которые приносят с собой посетители, - в качестве меры предосторожности.

Администрация Starbucks заявила, что ее клиенты по прежнему будут получать положенную им скидку за принос собственной посуды, но получать свои напитки они будут в одноразовых бумажных стаканчиках.

Две железнодорожные компании в Британии, Great Western Railway и LNER, также запретили использование клиентских многоразовых чашек и кружек и вновь перешли на одноразовую посуду.

Хватит ли британцам еды?

В британских супермаркетах предметы первой необходимости расходятся быстрее всего AFP

Власти Британии заверили публику, что в случае массового распространения коронавируса продовольствия хватит на всех.

Как заявил в интервью Би-би-си министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, люди не должны закупать продуктов больше, чем им нужно.

"Самое главное - мы вместе с супермаркетами делаем все возможное, чтобы в случае, если людям придется самоизолироваться, мы смогли бы доставить им еду и все необходимое", - сказал министр.

Опустевшие полки в одной из аптек сети Boots в Лондоне PA Media

В то же время глава одной из сетей супермаркетов, комментируя это заявление министра, сказал Би-би-си, что спрос на самые необходимые предметы потребления, такие как макароны, крупы и консервы, "зашкаливает", и он не уверен, что власти смогут гарантировать своевременную доставку всего необходимого.

"Мэтт Хэнкок все это придумал - то, что он сказал, что "мы с супермаркетами делаем все возможное", - заявил исполнительный директор одной из сетей британских супермаркетов. - Мы напрямую от правительства ничего не слышали".

В пятницу премьер-министр пообещал выделить дополнительно 46 млн фунтов на разработку вакцины от коронавируса и создание ускоренных лабораторных анализов.

Reuters

Cineworld: новые фильмы выйдут в срок

Одна из крупнейших мировых сетей кинотеатров Cineworld заявила, что больше не будет откладывать выпуск в прокат новых фильмов, как это было сделано в случае с новым фильмом о Джеймсе Бонде, выход которого отложен на 7 месяцев.

Руководство компании, управляющей 700 кинотеатрами в США и Европе, заявило, что киностудии намерены придерживаться заранее оговоренного графика до конца года, однако предупредило, что "точной уверенности в том, какое воздействие окажет коронавирус, нет".