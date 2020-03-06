Коронавирус: более 100 тыс. инфицированных по всему миру

В Британии в пятницу выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом - самый большой скачок с начала распространения инфекции. Общее число выявленных зараженных - 163.
Также есть опасения, что еще один пациент в Британии скончался от осложнений, вызванных этим вирусом: в пятницу 80-летний мужчина умер в больнице в городе Милтон-Кинс в графстве Бакингемпшир. Медики сейчас ожидают подтверждения анализа. Медперсонал, который непосредственно контактировал с этим человеком, ушел на карантин.
В четверг в городе Рединг скончалась в результате этой инфекции 70-летняя женщина, имевшая хронические заболевания.
Авиакомпания British Airways сообщила, что у двоих работников багажной службы подтверждено наличие коронавируса. Они изолированы.
По всему миру число заболевших превысило 100 тыс человек, всего зарегистрировано 3400 летальных исходов.
Ватикан в пятницу сообщил о первом заболевшем коронавирусом на своей территории. Кто это человек, не сообщается, однако известно, что он обращался в поликлинику Ватикана, где теперь проводится обеззараживание.
Также, по сообщению министра здравоохранения Сербии, первый подтвержденный случай заболевания Covid-19 зарегистрирован в этой стране: 43-летний мужчина из Суботицы, недавно вернувшийся из Будапешта, находится в отдельной палате больницы в удовлетворительном состоянии.
В Словакии премьер-министр сообщил о первом подобном диагнозе, подтвержденном у 52-летнего мужчины из Братиславы, который никуда не ездил, однако его сын недавно побывал в Венеции.
В Чехии сообщается о 12 заболевших, так или иначе связанных с поездками на север Италии.
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг ввел режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Как говорится в указе, в режим повышенной готовности переведены медицинские учреждения, комплекс ЖКХ, транспорт и другие городские службы.
Более 700 человек - многие из них студенты Северо-Западного государственного медицинского университета им Мечникова в Санкт-Петербурге - помещены в карантин,поскольку они могли контактировать с итальянским студентом, жившим в одном с ними общежитии. У него в четверг был подтвержден этот диагноз.
Вечером в пятницу в оперативном штабе при мэрии Москвы сообщили о первом выздоровевшем пациенте.
Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в пятницу в Нидерландах: 86-летний мужчина скончался в больнице Роттердама. Всего в этой стране 128 подтвержденных случаев Covid-19.
В Италии за последние сутки зарегистрировано еще 49 летальных исходов, это самый значительный прирост за сутки; общее число умерших от коронавируса достигло 197 человек. Местным властям пока не удается сдержать распространение инфекции: со среды число новых случаев достигло 4636.
423 подтвержденных случая зарегистрировано во Франции, семь человек скончались от коронавируса. В стране закрыто около 150 школ. Французские власти ввели максимальную цену в 3 евро на флакон в 100 мл антибактериального геля для рук. Это постановление будет действовать до 31 мая.
Минздрав Египта подтвердил в пятницу 12 случаев заражения на борту судна, совершающего круиз по Нилу из Луксора в Асуан, однако при этом ни у кого из них не выявлено внешних симптомов заболевания. До этого в стране было подтверждено три заболевших, один из которых выздоровел.
В США в четверг с вертолета были сброшены диагностические наборы на борт стоящего у берегов Сан-Франциско круизного лайнера "Гранд принцесс", где на карантине находятся около 3,5 тыс. человек, из них 142 британца.
Лайнер был посажен на карантин после того, как 71-летний мужчина, путешествовавший на этом судне в феврале, скончался в минувшую среду в результате Covid-19. Еще два человека, совершавших круиз в одно с ним время, инфицированы коронавирусом и находятся в больнице в Северной Калифорнии.
В штате Вашингтон в окрестностях Сиэтла, по официальным данным, зарегистрировано 20 новых случаев заражения. Всего в этом штате 70 заболевших.
Девять человек, скончавшихся в США в результате коронавируса, проживали в одном и том же доме для престарелых, расположенном в пригороде Сиэтла - там теперь ведется следствие в отношении соблюдения персоналом предписанных санитарно-гигиенических мер.
Некоторые крупные фирмы в этом городе, такие как Microsoft и Amazon, закрыли свои офисы на время и призвали сотрудников работать из дома.
Около 200 человек посажены на карантин в штате Род-Айленд в связи с недавней поездкой местных школьников в Италию; у троих учеников, вернувшихся из этой поездки, подтвержден диагноз Covid-19.
Между тем Белый дом признал, что в стране не хватает диагностических наборов для проверки на наличие коронавируса.
Вице-президент Майк Пенс заявил, что правительство не сможет выполнить свое обещание доставить на этой неделе 1 млн диагностических наборов.
Starbucks оказался от многоразовых кружек
Сеть кофеен Starbucks временно отказалась от использования многоразовых кружек, которые приносят с собой посетители, - в качестве меры предосторожности.
Администрация Starbucks заявила, что ее клиенты по прежнему будут получать положенную им скидку за принос собственной посуды, но получать свои напитки они будут в одноразовых бумажных стаканчиках.
Две железнодорожные компании в Британии, Great Western Railway и LNER, также запретили использование клиентских многоразовых чашек и кружек и вновь перешли на одноразовую посуду.
Хватит ли британцам еды?
Власти Британии заверили публику, что в случае массового распространения коронавируса продовольствия хватит на всех.
Как заявил в интервью Би-би-си министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, люди не должны закупать продуктов больше, чем им нужно.
"Самое главное - мы вместе с супермаркетами делаем все возможное, чтобы в случае, если людям придется самоизолироваться, мы смогли бы доставить им еду и все необходимое", - сказал министр.
В то же время глава одной из сетей супермаркетов, комментируя это заявление министра, сказал Би-би-си, что спрос на самые необходимые предметы потребления, такие как макароны, крупы и консервы, "зашкаливает", и он не уверен, что власти смогут гарантировать своевременную доставку всего необходимого.
"Мэтт Хэнкок все это придумал - то, что он сказал, что "мы с супермаркетами делаем все возможное", - заявил исполнительный директор одной из сетей британских супермаркетов. - Мы напрямую от правительства ничего не слышали".
В пятницу премьер-министр пообещал выделить дополнительно 46 млн фунтов на разработку вакцины от коронавируса и создание ускоренных лабораторных анализов.
Cineworld: новые фильмы выйдут в срок
Одна из крупнейших мировых сетей кинотеатров Cineworld заявила, что больше не будет откладывать выпуск в прокат новых фильмов, как это было сделано в случае с новым фильмом о Джеймсе Бонде, выход которого отложен на 7 месяцев.
Руководство компании, управляющей 700 кинотеатрами в США и Европе, заявило, что киностудии намерены придерживаться заранее оговоренного графика до конца года, однако предупредило, что "точной уверенности в том, какое воздействие окажет коронавирус, нет".
Акции Cineworld уже упали на 7%, несмотря на заверения компании в том, что эпидемия коронавируса не сократила поток зрителей.